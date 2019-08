Oito meses após dar à luz, Dânia Neto surpreende com boa forma física

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Dânia Neto surpreendeu os seguidores, nas redes sociais, devido à boa forma física apesar de ter dado à luz o primeiro filho há oito meses. De férias na Ilha da Culatra, no Algarve, juntamente com o pequeno Salvador e o companheiro, Luís Mato Cunha, a atriz mostrou-se em forma através das recentes fotografias em fato de banho, partilhadas na conta de Instagram. View this post on Instagram Bom dia 🌊 #verao2019 #riaformosa #Algarve A post shared by Dânia (@danianeto) on Aug 13, 2019 at 1:07am PDT Os seguidores não tardaram a elogiar a silhuete de Dânia Neto, de 36 anos. […]