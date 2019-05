Olívia Ortiz responde a Serginho: "Acho feio haver preconceito em relação ao meu aspeto físico"

Ontem às 22:37 Facebook

Em resposta a um comentário do apresentador de televisão da TVI Serginho, Olívia Ortiz, do mesmo canal, defendeu que já deu provas suficientes na área profissional, considerando injusto que seja reduzida ao aspeto físico.

Na rubrica Crónica Social do matutino "Você na TV!" desta quarta-feira, Serginho comentou uma fotografia partilhada por Olívia Ortiz nas redes sociais, em que a apresentadora surgia em biquíni: "Com um corpo destes, talento para quê?". O parecer, logo criticado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, que acusaram o cronista social de ser preconceituoso, mereceu resposta da visada.

Num conjunto de vídeos partilhados no Instagram, Olívia disse que se cansou "de ser aquela menina bem comportada que não diz tudo o que pensa" e acusou Serginho "de muito mau tom" e de a apreciação ter sido "injusta".

"Não estou a dizer com isto que tenham de existir limites para o humor, nem que na rubrica tenham de abordar apenas personalidades, figuras pública ou pessoas de fora da TVI. Não estou a dizer nada disso. Acho que devem fazer piada com os profissionais da casa. Acho é muito feio ainda haver esse preconceito quando o primeiro trabalho que eu fiz em televisão foi em 2011. Acho feio ainda haver esse preconceito, com todas as provas que dei, em relação ao meu aspeto físico", asseverou a também atriz, de 32 anos.

"Não sou hipócrita e não vou dizer-vos que não sei que, de facto, num casting, isso [o visual] pode ser um cartão de visita e até facilitar um primeiro contacto, mas ninguém fica em televisão ou em qualquer outra profissão por causa dos seus looks. Tens de ter personalidade, tens de ter carisma e tens de ser trabalhadora. Tudo aquilo que eu conquistei até hoje foi muito a pulso", acrescentou.

No final, Olívia Ortiz deixou uma resposta direta a Serginho: "Cá vai a minha resposta para ti: "Com um corpo destes, talento para quê?!", foi isso que disseste? Olha, pelo menos tenho talento suficiente para apresentar um programa sem teleponto e saber dizer duas frases seguidas sem me engasgar. Quando tu foste apresentar o Late Night Secret no meu estúdio do pós-gala, não correu bem, pois não? Beijinhos"

Olívia Ortiz estreou-se na ficção do canal de Queluz de Baixo nas novelas Anjo Meu e Doce Tentação, exibidas em 2012, tendo passado ainda por I Love It e Mulheres. Como apresentadora, deu a cara por Guestlist, Ora Acerta, Estação de Serviço e Ricas Quintas, entre outros. O seu mais recente trabalho foi a condução das emissões transmitidas após a gala em direto do Secret Story 7, no ano passado.