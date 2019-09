Os grandes vencedores da festa da Televisão

NTV Hoje às 11:26, atualizado às 11:33 Facebook

Os Troféus Impala de Televisão 2019 aconteceram, este domingo à noite, no cinema São Jorge, em Lisboa. Durante a cerimónia foram galardoados 23 vencedores. A Avenida da Liberdade encheu-se de glamour para receber a 10.ª edição dos Troféus Impala Televisão. A passadeira amarela estendeu-se para desfilarem caras conhecidas como Cláudia Vieira, Clara de Sousa, Manuel Luís Goucha, Tiago Teotónio Pereira, entre outros. Entre as categorias que estavam a concurso eis o grandes vencedores: Júlia Palha como Revelação do Ano, Filomena Cautela como Melhor Apresentadora,”The Voice” como Melhor Programa, “5 Para a Meia-Noite” como Melhor Talkshow e Manuel Luís Goucha como […]