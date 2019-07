Os mais ricos do Instagram. "Post" de Cristiano Ronaldo vale 870 mil euros

JN Hoje às 13:31 Facebook

Kylie Jenner, do clã Kardashian, e a cantora Ariana Grande são as que mais recebem por publicação nas redes sociais.

Mais do que um espaço de partilha, o Instagram é, para muitas figuras públicas, fonte de rendimento a partir do momento em que atraem milhares ou milhões de reações com as suas partilhas. E, tendo em conta a influência das celebridades, a plataforma "HooperHQ" voltou a fazer o ranking com os perfis que mais lucram com cada publicação, a partir de dados internos e externos da rede social.

A média de envolvimento por postagem, o número de seguidores e a periodicidade das publicações foram os critérios usados para definir o valor que cada famoso pode cobrar por meter uma imagem no seu perfil.

Contas feitas, a lista é dominada por estrelas do mundo da música, mas a liderança volta a ser da empresária Kylie Jenner , de 21 anos, recentemente reconhecida como milionária e que recebe mais de um milhão de euros por cada publicação.

O segundo lugar é ocupado por Ariana Grande , seguindo-se Cristiano Ronaldo . O craque português ganha em média 870 mil euros por cada "post" que faz no Instagram. Messi surge em 12.° lugar na lista.