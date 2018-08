Os perfis dos protagonistas do casamento do ano

João Manuel Farinha e Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 09:00 Facebook

O príncipe Carlos vai levar a noiva ao altar para o início do dia das vidas de Harry e de Meghan Markle, que se conheceram num encontro às cegas e vão estar este sábado aos olhos do mundo inteiro.

Príncipe Harry: a redenção do "bad boy"

Da morte da mãe, em 1997, ao consumo de drogas, no início da vida adulta, até à presença militar no Afeganistão, são várias as histórias de vida de Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, nascido em Londres há 33 anos.

Estudou Geografia, História da Arte e Arte no Eton College. Apesar de terminar os estudos com notas elevadas, a irreverência tomou conta da vida de Harry durante a adolescência, que o manteve sempre presente nos tabloides britânicos.

Também na vida amorosa o príncipe nunca deixou de estar ativo. Antes de se deixar encantar por Meghan Markle, a advogada zimbabuense Chelsy Davy foi a sua primeira namorada conhecida, entre 2004 e 2009. Em 2012, foi a vez de Cressida Bonas, uma relação que durou cerca de dois anos.



Meghan Markle: atriz humanitária sem sangue azul



Filha de Doria Ragland, terapeuta de ioga, e Thomas Markle, diretor de fotografia, Meghan tem 36 anos.

A sua formação foi feita numa escola privada exclusiva para raparigas e, mais tarde, na Universidade de Northwestern, onde se licenciou em Comunicação. O seu percurso como atriz começou em "General Hospital", mas teve na série "Suits" o principal papel da carreira.

Tem-se dedicado ao trabalho humanitário. Esteve no Ruanda e no Afeganistão, e tornou-se embaixadora global da World Vision Canada, uma instituição que procura melhorar a vida de crianças de todo o Mundo.

Antes de conhecer Harry, esteve casada durante dois anos com o produtor Trevor Engelson, entre 2011 e 2013, depois de sete anos de namoro.