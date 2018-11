Ousadia de Carolina Patrocínio marca prémios GQ

Sara Oliveira Hoje às 20:40 Facebook

A ousadia de Carolina Patrocínio quase ofuscou presença de Bruna Marquezine na gala "GQ Men of the year", em Lisboa.

De categoria internacional, a gala "GQ Men of the year", que decorreu no sábado à noite, no Cinema São Jorge, em Lisboa, concentrou todas as atenções - e não só pelos galardoados nas categorias da Moda, Arte, Desporto ou Literatura. A passadeira vermelha é sempre a grande atração e, mais uma vez, foram as mulheres que mais se fizeram notar.

Na presença da norte-americana Stella Maxwell, eleita Modelo Feminino Internacional, e da atriz brasileira Bruna Marquezine, eleita "It Girl", as representantes portuguesas não facilitaram e arriscaram em visuais muito sensuais.

No evento, houve propostas para todos os gostos, mas Carolina Patrocínio foi quem mais deu nas vistas com um ousado vestido preto da Etxart&Panno. A sensualidade da criação e a inegável boa forma da apresentadora valeram os mais rasgados elogios.

Cristina Ferreira foi distinguida como mulher do ano, mas também deu que falar pela criação extravagante assinada por Isabel Sanchis. O preto e o branco foram as cores predominantes, marcando ainda as escolhas de Cláudia Vieira, Sara Salgado, Ana Rita Clara, Sharam Diniz ou Raquel Strada.