As outras letras controversas do Festival da Canção

JN Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A música "Telemóveis", que Conan Osiris apresentou na primeira semifinal do Festival da Canção, ocorrida no sábado, está a dividir opiniões, apesar de se estar a tornar num fenómeno de popularidade, depois de ganhar os 12 pontos do público.

O cantor está perto dos dois milhões de visualizações no YouTube e tem recebido apoio de aficionados da Eurovisão. Vejamos a letra de autoria de Conan Orisis:

"Eu parti o telemóvel

A tentar ligar para o céu

Pra saber se eu mato a saudade

Ou quem morre sou eu

Quem mata quem

Quem mata quem

Mata?

Quem mata quem?

Nem eu sei

Quando eu souber eu não ligo a mais ninguém

Se a vida ligar

Se a vida mandar mensagem

Se ela não parar

E tu não tiveres coragem de atender

Tu já sabes o que é que vai acontecer

Eu vou descer à minha escada

Vou estragar o telemóvel

O telele

Eu vou partir o telemóvel

O teu e o meu

E eu vou estragar o telemóvel

Quero viver e escangalhar o telemóvel

E se eu partir o telemóvel?

Eu só parto aquilo que é meu

Tou pra ver se a saudade morre

Vai na volta quem morre sou eu

Quem mata quem mata?

Eu nem sei

A chibaria nunca viu nascer ninguém

Eu partia telemóveis

Mas eu nunca mais parto o meu

Eu sei que a saudade tá morta

Quem mandou a flecha, fui eu

Quem mandou a flecha, fui eu

Fui eu".

Há, no entanto, outras letras e outros autores que, até hoje, continuam a não reunir consenso. Veja a lista e parte das letras:

"Ele e ela", Madalena Iglésias (1966)

"Só pensa nela

A toda a hora

Sonha com ela

P´la noite fora

Chora por ela

Se ela não vem"

"Da-li-dou", Geminii (1978)

"Da li Da li Da li Da li Da li Da li dou

papagaio voa

Da li Da li Da li Da li Da li Da li dou

papagaio voa

Da li Da li Da li Da li Da li Da li dou

papagaio voa

Da li Da li Da li Da li Da li Da li dou"

"Bem bom", Doce (1982)

"Uma da manhã ei bem bom

Duas da manhã bem bom

Já três da manhã ei bem bom

Quatro da manhã bem bom

Cinco da manhã ei bem bom

Já seis da manhã bem bom

Sete da manhã ei bem bom

Oito da manhã bem bom

Café da manhã pra dois

Sem saber o que virá depois bem bom"

"Amor d'água fresca", Dina (1992)

"Peguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça

Vem cá tenho sede, quero o teu amor d'água fresca

Peguei, trinquei e meti-te na cesta, ris e dás-me a volta à cabeça

Vem cá tenho sede, quero o teu amor d'água fresca, ohoh..."

"Dança comigo (vem ser feliz)", Sabrina (2007)

"Dança comigo, eu dou-te o céu que há em mim

Dança comigo, aos teus desejos direi sim

Dança comigo, que nos teus braços vou sonhar

Dança comigo, eu dou-te a lua, o sol e o mar"

"A luta é alegria", Homens da Luta (2011)

"E traz o pão e traz o queijo e traz o vinho

E vem o velho e vem o novo e o menino

E traz o pão e traz o queijo e traz o vinho

E vem o velho e vem o novo e o menino

Vem celebrar esta situação e vamos cantar contra a reacção"

"Quero ser tua", Suzy (2014)

"Eu quero ser tua, OH OH OH OH OH!

Eu quero ser tua, OH OH OH OH OH!

Eu quero ser tua como o mel do teu beijar

Eu quero ser tua eu nasci para te amar

UAUAUÉ! UAUÉ!

UAUAUÉ! UAUÉ!"