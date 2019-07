Pai de Meghan Markle reage após faltar ao batizado do neto

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:18 Facebook

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, relevou publicamente que gostava de ter estado presente no batizado do seu neto Archie. Apenas 25 pessoas marcaram presença no batizado de Archie e o pai de Megan Markle foi um dos familiares que não marcou presença na cerimónia privada devido ao relacionamento conturbado com a duquesa de Sussex. Em comunicado, Thomas Markle referiu à Imprensa internacional que gostaria de ter estado presente naquele momento. “Eu era acólito aos 12 anos e um membro confirmado da igreja da rainha aos 14 anos. Archie é o meu novo neto, por isso teria gostado de estar […]