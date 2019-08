Pai de Mónica Sofia luta contra o cancro

NTV Hoje às 21:45, atualizado às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresária revelou na tarde desta terça-feira nas redes sociais que o progenitor está doente, mas garantiu que está crente na recuperação. Dias de angústia. Mónica Sofia, empresária e figura conhecida do meio social, partilhou com os seguidores que o pai está internado num hospital a lutar contra o cancro. “Pai…. Se Deus encheu a tua vida de obstáculos, é porque ele acredita na tua capacidade de passar por cada um”, começou por referir a mulher de Rubim, empresário também ele conhecido do meio das figuras públicas. “Há que ter fé!” concluiu Mónica Sofia. De imediato os seguidores mostraram-se solidários, […]