Palácio de Kensington celebra sexto aniversário do príncipe George

O príncipe George completa seis anos, esta segunda-feira, e o Palácio de Kensington fez questão de assinalar a data com novas fotografias oficiais do menino. O filho mais velho dos três filhos do príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton deixou-se fotografar pela duquesa de Cambridge. Resultado? Foi registado um momento de boa disposição entre mãe e filho. A mostrar as falhas nos dentes, próprias da idade, e vestido com a camisola oficial da seleção inglesa, ou com uma versão mais séria a usar um polo da marca H&M, o pequeno George enterneceu os fãs da família real. View this […]