Parabéns aos noivos! Sara Salgado disse que sim a Diogo Pereira Coutinho

Sara Salgado está noiva do namorado, Diogo Pereira Coutinho. A boa-nova foi partilhada pela atriz nas redes sociais. Viva aos noivos! A intérprete e o companheiro decidiram oficializar o relacionamento que mantém há três anos e Sara Salgado não podia estar mais contente com esta nova etapa que se avizinha. “Depois de de três anos a usar fantasias e a ir a festas temáticas, a nossa próxima festa será vestida de branco”, escreveu a atriz na legenda de um conjunto de fotografias do casal. View this post on Instagram 20.08.2019 ✍🏻 After three years wearing costumes and attending theme parties, […]