Patrícia Matos apela: “Juntos contra a violência no Desporto”

Hoje às 16:30, atualizado às 16:37

Patrícia Matos apelou, este domingo, à responsabilidade que as pessoas têm no desporto, com uma mensagem pública contra a violência. A jornalista recorreu ao perfil de Instagram para sensibilizar as pessoas para os atos de violência que têm marcado o desporto nos últimos tempos e como é da nossa responsabilidade evitarmos este tipo de comportamentos. “Às vezes vem o sol, as outras coisas todas e esquecemos o mais importante… A atitude, o exemplo! Violência é mau exemplo e sem ponta de sentido. Não combina com desporto. Temos todos responsabilidade”, escreveu. View this post on Instagram Às vezes vem o sol, […]