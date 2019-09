Paula Lobo Antunes grávida pela segunda vez

NTV Hoje às 12:23, atualizado às 12:57 Facebook

Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula revelaram publicamente que vão ser pais pela segunda vez. A atriz de 43 anos anunciou a gravidez numa fotografia publicada no perfil do Instagram, esta terça-feira, na qual mostra a barriga, já saliente. “Ainda consigo ver os pés”, escreveu a atriz na legenda. “Bebé a caminho”, acrescentou. View this post on Instagram Nirvana..❤️..ainda consigo ver os pés…👣 👶🏼 #babyontheway A post shared by Paula Lobo Antunes (@paulaloboantunes) on Sep 3, 2019 at 3:25am PDT O pai da criança, Jorge Corrula, também partilhou a notícia no perfil de Instagram, com um vídeo de uma ecografia […]