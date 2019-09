Paula Neves celebra 15.º aniversário de casamento

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Paula Neves celebra, esta terça-feira, o 15º aniversário de casamento com Ricardo Duarte. Por isso, deixou uma mensagem pública ao marido, O casal trocou alianças no dia 3 de setembro de 2004 e, como tal, a atriz assinalou a data no perfil do Instagram, com uma declaração de amor a acompanhar uma fotografia captada no dia do casamento. “Quatro anos antes dissemos sim quando começámos a viver juntos, há 15 anos dissemos sim em frente à família e amigos e eu continuo a dizer sim todos os anos. Feliz aniversário de casamento!” escreveu a intérprete. View this post on Instagram […]