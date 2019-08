Paulo Pires e Astrid Werdnig assinalam 19 anos de casamento

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:32 Facebook

Paulo Pires e Astrid Werdnig celebraram o 19.º aniversário de casamento, na segunda-feira, e assinalaram a data nas redes sociais. O casal está junto há 25 anos porém, apenas trocou alianças no ano 2000. Para celebrar os 19 anos de casamento a modelo, de 45 anos, partilhou uma fotografia no Instagram, ao lado do marido, de 51, na qual aparecem ambos dentro do carro no dia da cerimónia. “5 de agosto de 2000”, escreveu a mulher de Paulo Pires na legenda da publicação. View this post on Instagram #5thofAugust 2000 ❤️ A post shared by Astrid Werdnig (@astridwerdnig) on Aug […]