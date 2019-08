Pedro Ribeiro feliz com a estreia como apresentador do "MaisFutebol"

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Ribeiro mostrou-se feliz pela estreia como apresentador do programa "MaisFutebol", da TVI, e agradeceu publicamente o apoio recebido. Depois da saída da apresentadora Cláudia Lopes para o departamento de comunicação do Sporting, o locutor da Rádio Comercial assumiu o lugar de apresentador do programa de debate desportivo. A sua primeira emissão foi transmitida, esta sexta-feira. No final, o comunicador não podia estar mais feliz com o resultado final. View this post on Instagram Foi um dia de nervos mas também do conforto que vem da certeza de teres uma equipa boa ao teu lado e de toda a gente [...]