Pedro Carvalho garante receber “muitas nudes”

Pedro Carvalho garantiu durante uma entrevista à apresentadora Fabíola Oliveira receber “muitas nudes” na sua caixa de mensagens das redes sociais. O ator, que interpreta Abel na novela da Rede Globo “A Dona Do Pedaço”, afirmou à comunicadora brasileira que, além dos elogios, é habitual receber fotografias arrojadas de mulheres no Instagram. Para quem acompanha o perfil do intérprete na referida rede social, facilmente percebe a onda de elogios ao mesmo. Na sua página, sucedem-se as fotografias em tronco nu, quer seja a fazer exercício físico ou a passear na rua. Atualmente, como está a trabalhar neste projeto ficção, Pedro […]