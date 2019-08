Pedro Crispim prepara-se para lançar a primeira coleção de roupa

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:08 Facebook

O consultor de moda Pedro Crispim está a viver um sonho e prepara-se para lançar a sua primeira coleção com o apoio da marca White Deer. A trabalhar há 24 anos na indústria da moda, o estilista, que tem presença assídua no matutino “Você na TV!” (TVI), está prestes a realizar um dos seus objetivos de vida: ter uma linha desenhada por si. “Sempre sonhei lançar a minha coleção de roupa, durante algum tempo, ambicionei ter a minha própria linha”, começou por confessar Pedro Crispim num desabafo que fez no Instagram. View this post on Instagram Sempre sonhei lançar a […]