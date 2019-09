Pedro Fernandes recorda primeiro encontro com a mulher

NTV Hoje às 11:35, atualizado às 11:46 Facebook

Pedro Fernandes completa, esta quarta-feira, mais um ano a lado da sua mulher, Rita Fernandes. Por isso, o apresentador fez questão de assinalar a data nas redes sociais. O casamento entre o comunicador da TVI e a sua companheira está boa e recomenda-se. É que o casal celebra o seu 14.º aniversário de casamento e, segundo Pedro Fernandes, ainda estão apaixonados como no primeiro encontro. “14 anos de casados e ainda sabe a verão de 1995, quando nos vimos pela primeira vez”, escreveu o apresentador do quarto canal no perfil de Instagram. View this post on Instagram 14 anos de […]