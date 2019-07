Pedro Granger faz dedicatória à amiga Fernanda Serrano

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:49 Facebook

Pedro Granger recorreu às redes sociais para fazer uma dedicatória a Fernanda Serrão e à amizade de ambos. Os atores encontraram-se durante a festa de verão da TVI, que decorreu este sábado, e Pedro Granger partilhou o momento no Instagram, juntamente com algumas palavras carinhosas. “Uma amizade de 18 anos”, começou por dizer na descrição da fotografia. “Pode chegar muita gente à minha vida, mas poucos chegam e ficam tão amarrados ao meu coração como tu Nana. Gosto mesmo tanto de ti”, acrescentou. View this post on Instagram Uma amizade de 18 anos . Pode chegar muita gente à minha […]