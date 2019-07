Pedro Lima admite que não planeou o quinto filho

NTV Hoje às 10:47, atualizado às 11:17 Facebook

O ator da TVI celebrou publicamente o aniversário da filha mais nova, Clara e admitiu que a menina não foi planeada. Uma declaração de amor. Pedro Lima declarou-se à filha mais nova, Clara, que fez três anos, embora reconheça que não estava à espera do seu nascimento. Mas, assim que a criança veio ao mundo, conquistou imediatamente o ator e a mulher, Ana Westerlund. “Nem sempre celebro publicamente o aniversário dos meus filhos. Umas vezes apetece-me muito fazê-lo, outras, por razões que nada têm a ver com eles, não me apetece e não o faço. Hoje é daqueles dias em […]