Pedro Lima apresenta mais dois “filhos”

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O galã da TVI recorreu às redes sociais para apresentar “o sexto e o sétimo filhos”. Nada mais, nada menos, que dois companheiros canídeos. Não, a família de o protagonista da novela da noite da TVI “Amar Depois de Amar” não aumentou, mas os dois cães de Pedro Lima fazem parte do clã no qual se incluem a mulher, Ana Westerlund e os filhos Ema, Mia, Max, Clara e João Francisco. “Não se zangam quando não lhes damos atenção, ficam felizes quando damos. Não se zangam quando nos esquecemos de lhes dar comida, comem com apetite quando lhes damos. Ficam […]