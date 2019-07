Pedro Lima atira-se para a piscina com um mortal [vídeo]

NTV Hoje às 10:44, atualizado às 10:49 Facebook

Pedro Lima viu-se obrigado a ir dar um mergulho na piscina devido às temperaturas altas que se fazem sentir em Portugal. Mas não foi um salto qualquer. O ator, que integra o elenco de “Amar Depois de Amar” (TVI), acredita que quanto maior for a sua versatilidade, maior será o numero de personagens que pode fazer. Por isso, uma coisa é certa: o intérprete está preparado para fazer seja o que for com acrobacias. “Quanto mais coisas o ator souber fazer com o seu corpo, melhor. Tento sempre aprender mais para poder fazer mais personagens”, explicou Pedro Lima na descrição […]