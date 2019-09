Pedro Lima chama a atenção para a reciclagem

NTV Hoje às 13:55, atualizado às 14:05 Facebook

O ator Pedro Lima revelou neste domingo uma grande preocupação com o ambiente. O protagonista da novela “Amar Depois de Amar” pede “estímulos para a reciclagem”. “É verdade que é um caminho que tem de ser percorrido mas sinto muitas vezes falta de não ter um ecoponto que integrasse o gesto de separar o lixo de forma mais natural e funcional”, começou por escrever o ator nas redes sociais. View this post on Instagram Gostava muito que houvesse mais estímulos para a reciclagem. É verdade que é um caminho que tem de ser percorrido mas sinto muitas vezes falta de […]