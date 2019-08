Pedro Lima deixa recado aos famosos: “Quem trabalha em TV tem de partilhar a sua vida”

NTV Hoje às 11:45, atualizado às 11:51 Facebook

Uma pedrada no charco. Pedro Lima abordou a relação entre os famosos e a Imprensa dita cor-de-rosa para fazer críticas aos seus pares. “Apenas sorrio com ironia quando observo personalidades que têm enorme preocupação em não expor a sua vida mas que, perante a ‘Vogue’, o ‘Expresso’ ou o ‘Público’ respondem alegremente às perguntas mais indiscretas”. Partiu a loiça. Habituado a expor o seu dia-a-dia nas redes sociais, o ator, que podemos ver na TVI na novela “Amar Depois de Amar”, deixou um recado claro aos seus pares famosos, a propósito daquilo que é o relacionamento entre as figuras públicas […]