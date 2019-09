Pedro Lima faz homenagem a avó em dia de festa

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:11 Facebook

Pedro Lima assinalou publicamente, esta sexta-feira, o 90º aniversário da avó, Bernarnette, com uma homenagem emotiva. O ator dedicou, no perfil da rede social Instagram, uma mensagem à aniversariante e "grande referência" de Pedro Lima, que completou 90 anos na quinta-feira. "A grande referência da minha vida completou ontem 90 anos. Nasci em Angola mas, com um ano, os meus pais mandaram-me para Lisboa para ser criado pela minha avó Bernardette, batizada por mim nesses primeiros anos de vida por Vovocas", começou por dizer.