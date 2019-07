Pedro Lima viaja até ao sul de Portugal para férias em família

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:41 Facebook

Com o fim das gravações da novela da TVI “Amar depois de Amar”, Pedro Lima fez as malas e foi de férias para o Algarve juntamente com a família. O ator está a aproveitar ao máximo os dias livre de qualquer responsabilidade profissional para desfrutar da companhia da família. Nas redes sociais, Pedro Lima assinalou o inicio das férias como uma fotografia dentro do carro, a despedir-se dos dois cães, Xico e Pipa, antes da partida de Cascais. View this post on Instagram Fatos de banho, toalhas, chapéus, chapéu de sol, protector solar, brinquedos da Clara, prancha fato e Skate […]