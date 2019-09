Pedro Reis foi pai de uma menina

NTV Hoje às 10:15, atualizado às 10:33 Facebook

Aos 54 anos, o empresário conhecido do “jet set” voltou a ser pai de uma menina. Matilde veio ao mundo esta terça-feira. Um pai “babado”. Pedro Reis voltou a sentir as emoções da paternidade esta terça-feira, data em que nasceu a pequena Matilde, fruto da relação do empresário, de 54 anos, com Ana Faria Pereira. “Com muito orgulho vos apresentamos a nossa querida baby Matilde. 17/09/19. Que tenha uma vida longa e próspera. Estamos muito felizes”, escreveu o empresário que há anos se move no mundo dos famosos, ainda no quarto de hospital. Esta não é a primeira filha de […]