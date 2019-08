Pedro Ribeiro comove fãs com homenagem à filha

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:51 Facebook

Pedro Ribeiro assinalou publicamente o sétimo aniversário da filha, Maria, com uma mensagem enternecedora que está a incendiar as redes sociais. “Maria. Sete anos. Parabéns, meu amor! O pai está sempre aqui. Para te levar pela mão, pela vida fora. É coisa única, maravilhosa e cheia de promessas, a vida. Sempre. Anda.” Foram estas as palavras escolhidas pelo diretor da Rádio Comercial e apresentador do programa “Mais Futebol” (TVI) para homenagear, no perfil de Instagram, a pequena Maria que festeja mais um ano. View this post on Instagram Maria. 7 anos. Parabéns, meu amor. O pai está sempre aqui. Para […]