Pedro Ribeiro é o novo rosto do programa “MaisFutebol”

NTV Hoje às 11:15, atualizado às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, vai substituir Cláudia Lopes na moderação do programa da TVI “MaisFutebol”. A jornalista, recorde-se, trocou a estação pelo departamento de Comunicação do Sporting. Rei morto, rei posto. Poucas semanas depois de ter entrado no Sporting para assumir o gabinete de Comunicação e de ter deixado o “MaisFutebol”, Cláudia Lopes já tem substituto na condução do programa de desporto da TVI: trata-se de Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial e animador do programa da manhã. Uma semi-novidade, já que o profissional é um dos comentadores do programa da TVI e chegou, inclusivamente, a conduzir […]