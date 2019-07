Pedro Ribeiro feliz por ser o novo apresentador do “MaisFutebol”

NTV Hoje às 10:28, atualizado às 10:53 Facebook

Pedro Ribeiro mostrou estar feliz com o novo cargo de apresentador do programa “MaisFutebol”, da TVI. Este será um trabalho que irá manter em paralelo com a direção da Rádio Comercial. Depois do diretor de Programas da TVI, Sérgio Figueiredo, ter anunciado à revista “TV 7 Dias”, que Pedro Ribeiro iria ocupar o lugar deixado vago pela apresentadora Cláudia Lopes, o locutor reagiu publicamente no perfil de Instagram. “Em dez anos neste programa, tive de apresentá-lo uma ou duas vezes. Agora vou assumir esse papel em permanência, depois de a Cláudia Lopes ter saído para uma aventura diferente”, começou por […]