Pedro Ribeiro satisfeito com a contratação de Rui Maria Pêgo para a Rádio Comercial

Pedro Ribeiro, diretor de Programação da Rádio Comercial, mostrou-se bastante contente com a chegada do locutor Rui Maria Pêgo à emissora. O radialista recebeu de braços abertos o filho da apresentadora Júlia Pinheiro no seu primeiro dia de trabalho e deixou uma mensagem de boas-vindas no seu perfil de Instagram. "Era o que faltava. O Rui Maria Pêgo junta-se à equipa. Estou feliz", escreveu Pedro Ribeiro, argumentado de seguida que esta é uma contratação feita no presente e a pensar no futuro.