Pedro Sousa: “É estúpido brincar com o canhão da Nazaré”

NTV Hoje às 15:55, atualizado às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Surfista experiente, Pedro Sousa conjuga esta paixão com a representação na nova novela da SIC, “Nazaré”. A trama vai abordar o tema das ondas gigantes e o ator chama a atenção que todos os cuidados são poucos. Na crista da onda. É assim que Pedro Sousa está na nova novela da SIC, “Nazaré”, na qual dá vida à personagem de Matias, um rapaz do mercado, mas com o vício das ondas gigantes. Na vida real, o intérprete chama a atenção para o fenómeno que correu mundo e chegou, até, à mítica Times Square, em Nova Iorque. Porque todos os cuidados […]