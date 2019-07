Pedro Teixeira assiste à estreia de Jorge Jesus no campeonato brasileiro

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:34 Facebook

Pedro Teixeira assistiu ao vivo à estreia do treinador Jorge Jesus no campeonato brasileiro, sob o comando técnico do Flamengo. O ator sentou-se entre os milhares de adeptos que estiveram no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O namorado da atriz Sara Matos viajou até ao Brasil para ver de perto o primeiro encontro de futebol que Jorge Jesus orientou na primeira liga daquele país. A partida terminou com uma vitória expressiva do Flamengo sobre o Goiás por 6-1. “Hoje foi dia de assistir à estreia do mestre da tática no Maracanã, e que estreia! 6-1 A do JJ começou […]