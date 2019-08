Pedro Teixeira “babado” após receber mensagem ternurenta da filha

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:36 Facebook

Pedro Teixeira ficou completamente “babado” depois da sua filha, Maria, lhe ter entregue em mãos uma pequena declaração de amor que dizia: “És o melhor pai do mundo.” O ator está de férias em Monte Santo, no Algarve, com a namorada, Sara Matos, e a sua pequena, Maria. Entre apanhar banhos de sol e descansar, o também apresentador foi surpreendido pela jovem. Quando estava na praia, Pedro Teixeira recebeu um papel que dizia: “És o melhor pai do mundo.” Orgulhoso pelo gesto da sua filha, o ator, rapidamente, publicou uma fotografia dessa afirmação no perfil de Instagram. View this post […]