Pedro Teixeira desfruta de férias românticas com Sara Matos no Alentejo

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Teixeira fez novamente as malas e viajou até ao Alentejo para desfrutar de alguns dias de descanso a dois, ao lado de Sara Matos. De regresso a Portugal após reunir os diplomas de chef na escola de cozinha mais respeitada do mundo “Le CordonBleau”, no Brasil, o ator está a aproveitar os dias de férias ao lado da namorada. Para assinalar as férias, o casal partilhou algumas fotografias no Instagram, nas quais aparecem num destino natural no Alentejo. “No Paraíso”, escreveu Pedro Teixeira na descrição da publicação. View this post on Instagram No Paraíso A post shared by 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 […]