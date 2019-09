Pedro Teixeira e Sara Matos enternecem fãs com beijo

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:07 Facebook

Pedro Teixeira e a namorada, Sara Matos, mostraram um momento da sua intimidade aos internautas e incendiaram as redes sociais. Depois de o casal ter estado de férias numa unidade hoteleira de luxo em Monte Santo, no Algarve, e ter regressado ao trabalho, o ator ficou com as recordações fotográficas desses dias para “matar” as saudades. Desta vez, Pedro Teixeira e Sara Matos mereceram os elogios dos fãs e amigos conhecidos pelo público porque o também apresentador publicou uma foto do casal a beijar-se dentro de uma piscina. View this post on Instagram ❤️ A post shared by 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐓𝐞𝐢𝐱𝐞𝐢𝐫𝐚 […]