Pedro Teixeira já tem o primeiro certificado como chef de cozinha

Pedro Teixeira já tem o seu primeiro certificado como chef de cozinha. A aventura do ator português na escola Le Cordon Blue, no Rio de Janeiro, Brasil, chegou ao fim. Depois de ter estado quase um mês em território brasileiro a aprender culinária naquela que é uma das escolas mais mediáticas do mundo, Pedro Teixeira mostrou-se orgulhoso por mais uma etapa cumprida. “Já está, está feito! Que sentimento incrível! O certificado que exibo hoje representa mais uma jornada da minha vida, traduzida numa prova de superação ímpar. Num país onde só a língua me era familiar, fui acolhido por uma […]