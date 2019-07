Pedro Teixeira tira curso de culinária no Brasil

Sara Oliveira Hoje às 19:06 Facebook

O ator Pedro Teixeira ficará no Rio de Janeiro até meados de agosto para concretizar o sonho de estudar na escola de gastronomia Le Cordon Bleu. Com um restaurante em Lisboa, o ator quer conquistar o "Diplôme de Cuisine".

Depois de assistir à estreia do treinador Jorge Jesus pelo Flamengo, no Maracanã, Pedro Teixeira arrancou esta segunda-feira com a própria aventura no Brasil e realizar "um dos sonhos" que tinha: estudar na famosa Le Cordon Bleu.

Com "o ritmo e o empenho necessários", o ator planeia o regresso a Portugal "a meio de agosto" e, "se Deus quiser, com o primeiro certificado concluído". "Depois é ver disponibilidade para tirar os restantes até conseguir o tão desejado "Diplôme de cuisine"", acrescentou, determinado em tornar-se um verdadeiro chef.

O artista tem investimentos na restauração, sendo proprietário do restaurante "Ofício", em Lisboa, mostrando que está determinado em saber mais do assunto para dominar o negócio em todas as suas vertentes.

A viagem aconteceu depois de ter terminado as gravações da série da TVI "Amar depois de amar" e, por cá, Pedro Teixeira deixou a namorada, a atriz Sara Matos, e a filha, Maria, de 9 anos, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.