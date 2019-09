Pêpê Rapazote comemora aniversário com elenco da novela “Na Corda Bamba”

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:50 Facebook

O ator completou 49 anos esta terça-feira e o elenco da nova trama da TVI surpreendeu-o com um bolo de aniversário. Pêpê Rapazote não escondeu a emoção. A TVI apresentou a nova novela “Na Corda Bamba”, escrita por Rui Vilhena e com estreia marcada para dia 15. O evento acabou, no entanto, por ficar marcado pelas celebrações do 49.º aniversário de um dos protagonistas, Pêpê Rapazote. O ator recebeu os aplausos do elenco e soprou as velas do bolo aniversário, desejando “a maior sorte” para a nova aposta da ficção da TVI. LEIA TAMBÉM: Mais um passo em Hollywood. Pêpê […]