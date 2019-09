Pêpê Rapazote: "Uma boa crise traz sempre uma revolução"

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Conhecido por ser direto, Pêpê Rapazote abordou a queda nas audiências da TVI, desde fevereiro, a favor da SIC e afirmou: "Nada como uma boa crise para criar as bases possíveis para uma boa revolução, que é o que deve acontecer na TVI ao nível das audiências".

As declarações foram feitas à margem da apresentação da nova novela "Na corda bamba", que estreia no domingo. "Estamos a falar de acionistas, de grupos privados, que vivem de publicidade. É fundamental ter dinheiro para pagar aos atores. Para isso, é importante ser líder de audiências", acrescentou. A TVI e a produtora Plural não pouparam no investimento e, além de Rui Vilhena, o autor da trama "ao nível do que se faz lá fora", vieram também do Brasil o realizador e técnicos. Pêpê Rapazote sente o peso da pressão. "Há uma responsabilidade para que isto funcione neste período de crise. Houve um investimento grande a nível artístico e financeiro. Aliás, foram buscar técnicos e elenco brasileiros".

Adiados ficam os projetos no estrangeiro, ele que participou em "Narcos" ou "A rainha do Sul". "Tenho tido muitas propostas dos Estados Unidos, mas os compromissos iam levar-me para muito longe e por muitos meses. Tenho uma família cá e tenho estado mais envolvido com a novela do que alguma vez estive", alegou Pêpê.

Se irritar, melhor

Pêpê Rapazote e Dalila Carmo Foto: João Silva/ Gobal Imagens

Dalila Carmo é a mulher de "Pipo" na novela. Juntos, vão raptar crianças que criam como filhos. "O 'Pipo' é um porreiro ao pé da 'Lúcia'. O público vai enervar-se com as personagens. Se irritar e incomodar os telespectadores, melhor!", diz a protagonista.

Margarida Vila-Nova cortou e pintou o cabelo de ruivo para a trama. "A 'Sara' é apaixonante e marca um novo ciclo na TVI. Faz 20 anos que ando a saltar entre os três canais. Já fui vilã, heroína, caprichosa, talentosa. Agora, sou a inconsequente", diz, garantindo: "Há muitos anos que não via uma novela tão bem escrita e construída".

Lídia Franco é atriz em "Na corda bamba" e representa os veteranos. "Sou a 'Milú', uma mulher rica. Vivo com os restos mortais do meu marido, Virgílio, que andam sempre comigo dentro de um pote".

Audiências

Foi na segunda-feira que chegou ao fim a segunda temporada de "Golpe de sorte", a série líder de audiências da SIC que tem como protagonista Maria João Abreu. Estreou-se, também nesse dia "Nazaré", a nova novela da estação que ganhou a atenção de 1,5 milhões de espectadores. Não havia data avançada pelo canal quanto ao retomar da série, na que será a sua terceira e última temporada. Há agora. A SIC não arriscou e, perante a aposta da TVI em "Na corda bamba", anunciou o recomeço no domingo. Não vá as audiências tecê-las.