Phil Collins detido no Brasil por falta de visto de trabalho

Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

O músico britânico Phil Collins foi hoje temporariamente detido pela Polícia Federal brasileira ao desembarcar no Rio de Janeiro, por não ter visto de trabalho, informaram fontes oficiais.

Segundo as autoridades, o músico inicia na quinta-feira uma digressão por várias cidades brasileiras, mas não tinha o respetivo visto que devia apresentar às autoridades.

Segundo a Comunicação Social brasileira, depois de permanecer mais de uma hora na sala da Polícia Federal no aeroporto carioca do Galeão, e depois foi posto em liberdade.

Collins abre a digressão na quinta-feira com um espetáculo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, seguindo depois para São Paulo e Porto Alegre.