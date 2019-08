Picada por mosquito, doente e telemóvel perdido: as férias azaradas de Marta Melro

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:48 Facebook

Marta Melro teve umas férias de verão para mais tarde recordar, mas não pelos melhores motivos: esteve doente, foi picada por um mosquito e ainda perdeu o telemóvel. Dias inesquecíveis… pela negativa. As férias da atriz Marta Melro davam um filme de aventuras, como a própria contou numa história que partilhou com os milhares de seguidores no perfil de Instagram. “Aqui estou eu zen depois de uns dias de descanso em que… andei (andámos) perdida no mato à procura de uma casa, perdi um telemóvel e fui mordida por um inseto qualquer do demónio que me deixou uma marca gigante […]