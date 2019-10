Pimpinha Jardim à espera do terceiro filho

Sara Oliveira Hoje às 12:06 Facebook

A filha mais velha de Cinha Jardim anunciou, em direto na TV, que está grávida. Este será o terceiro filho de Pimpinha Jardim, fruto do casamento com Francisco Spínola, e a apresentadora não sabe ainda o sexo do bebé.

"Estou grávida de três meses e meio". Foi assim e com a mão sobre a barriga que Catarina Jardim Leitão, a quem todos tratam por Pimpinha, contou no "Você na TV" que a família vai aumentar.

Nas redes sociais, também partilhou a novidade, sublinhando que "não há duas sem três", a par de uma imagem em que já se vê a proeminente barriga.

Casada há quase sete anos com Francisco Spínola, a apresentadora já é mãe de Raul, de seis anos, e Francisco, de nove.

Para Cinha Jardim este será o quarto neto. Ainda antes de a filha mais velha voltar a ser mãe, a mais nova estrear-se-á, em breve, na maternidade.