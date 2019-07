Pimpinha Jardim desfruta de férias em ilha grega

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da viagem luxuosa ao Lago Di Como, em Itália, Pimpinha Jardim partiu de férias até Mykonos, na Grécia, acompanhada pelo seu marido, Francisco Spínola, e amigos. A apresentadora está a desfrutar de alguns dias de descanso e diversão na ilha grega. Nas redes sociais, Pimpinha tem atualizado os seguidores partilhando vários momentos da viagem. “Isto é Mykonos”, escreveu Pimpinha Jardim na legenda de uma fotografia publicada no perfil de Instagram. View this post on Instagram This is Mykonos ❤️ A post shared by Catarina Jardim (@pimpinhajardim) on Jul 14, 2019 at 10:32am PDT Entre o grupo de amigos com […]