Pimpinha Jardim viajou até destino luxuoso em Itália

Depois de França, Pimpinha Jardim viajou até ao Lago di Como, em Itália, onde ficou instalada num hotel luxuoso. A apresentadora desfrutou das paisagens de um dos maiores lagos de Itália, situado próximo da cidade de Milão, e ficou hospedada no luxuoso Hotel Mandarin Oriental, tal como mostrou numa publicação feita no Instagram. View this post on Instagram Lago Di Como 🇮🇹 A post shared by Catarina Jardim (@pimpinhajardim) on Jul 10, 2019 at 6:28am PDT Este é um dos destinos de eleição de várias celebridades internacionais como George Clooney, Madonna e José Mourinho que, quando treinava o Inter de […]