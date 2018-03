Pinto da Costa e Fernanda Miranda dão nova oportunidade ao amor

Sara Oliveira Hoje às 00:03 Facebook

Twitter

Em "ótima companhia", o presidente do F.C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assistiu, esta quinta-feira à noite, ao lado da companheira, Fernanda Miranda, ao espetáculo "As canções de Leonard Cohen", no Coliseu do Porto, confessando ao JN que vive "um bom momento".

Nitidamente feliz, a mulher com quem Jorge Nuno Pinto da Costa foi casado de 2012 a 2016 assumiu estar "muito bem": "A nível profissional estou cheia de projetos, novidades, estou super contente com a Mi-Môh e o coraçãozinho está muito bem".

Nesta primeira aparição pública após a reconciliação, o casal partilhou a ocasião com o filho mais velho do dirigente, Alexandre Pinto da Costa, e a namorada deste, Ana Barbosa. Tudo na máxima descrição, até porque as estrelas da noite estavam reservadas para o palco.

Recorde-se que Pinto da Costa e Fernanda divorciaram-se oficialmente em dezembro de 2016, depois de a separação ter surpreendido os mais próximos antes dois meses.

Foi um processo discreto, sem polémicas, até porque Fernanda nunca escondeu que mantinha "respeito e carinho pelo Nuno" com quem esteve casada pouco mais de quatro anos e viveu outros três anos em união de facto.

O casamento realizou-se a 28 de julho de 2012, em Touros, no Brasil, a cidade natal da noiva, na presença de familiares e alguns amigos. Duas semanas depois, o casal ofereceu nova festa para cerca de 40 convidados num restaurante na Póvoa de Varzim, onde celebrou o amor e partilhou imagens da cerimónia.

Os rumores de que o homem-forte dos dragões se tinha reaproximado de Fernanda começaram a circular em outubro, na mesma altura em que a empresária lançou a marca de sapatos Mi-Môh que já vai na segunda coleção e com inegável sucesso, como a própria reconhece.

Apesar do que se falava, nada tinha sido assumido pelos próprios até agora, sendo de esperar vê-los juntos, este fim de semana, na tribuna do Estádio do Dragão, no dérbi portuense que marca a jornada.