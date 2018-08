Pinto da Costa e Cláudia Campo foram ao teatro

05 Maio 2018 às 09:28 Facebook

O presidente do F. C. Porto foi ontem ver o novo espetáculo do humorista Fernando Mendes, "Insónia", ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto, na companhia de Cláudia Campo. Atrás do casal surgiu uma imensa comitiva de figuras notáveis da "família FCP".

Pinto da Costa e a bancária, de 40 anos, têm sido vistos juntos nos últimos dias, depois de conhecida a separação de Pinto da Costa e de Fernanda Miranda, após curta reaproximação. Antes, o casal foi surpreendido a passear em Valença, no feriado de 25 de Abril, para felicidade dos fãs portistas. Jorge Nuno e Cláudia foram acarinhados pelos portistas minhotos, que imortalizaram em fotos a passagem do líder azul e branco por terras do Alto Minho.

Segundo os mais próximos de Pinto da Costa, o presidente do F. C. Porto e a bancária nunca deixaram de manter a relação de amizade, mesmo depois da reaproximação do presidente portista à ex-esposa, Fernanda Miranda.

Recorde-se que Pinto da Costa e Cláudia Campo apareceram publicamente como namorados em dezembro do ano passado, no jantar de Natal da Comissão de Recandidatura. Os dois conheceram-se há três anos, na agência do banco Santander, da qual o presidente do F. C. Porto é cliente, mas a relação acabou com a reaproximação a Fernanda.

O líder portista e a amiga chegaram sorridentes ao Sá da Bandeira para a estreia da peça de Fernando Mendes, sem, no entanto, tecerem qualquer comentário.

O início do espetáculo acabou por sofrer um atraso considerável, talvez devido à presença de tantas figuras ilustres da "família FCP", onde se destacavam Reinaldo Teles, Domingos Paciência, Augusto Inácio, Jaime Pacheco, Manuel Serrão, Júlio Magalhães, Carlos Daniel e até mesmo o superagente do futebol Jorge Mendes.