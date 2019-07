Pivô da SIC João Moleira diz adeus às férias

NTV Hoje às 11:40, atualizado às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

João Moleira, pivô da SIC, terminou as férias e está de regresso à apresentação dos espaços informativos do canal. O jornalista foi recebido com mensagens de boas-vindas. Depois de ter estado duas semanas a descansar e apanhar banhos de sol, João Moleira anunciou o regresso ao pequeno ecrã. Desta vez, num horário diferente do que é habitual. Quem o diz é o jornalista. “É tudo… por agora. Até breve férias. Amanhã volto a fazer-vos companhia. A que horas? Bem mais tarde que o habitual”, escreveu o profissional do terceiro canal, este domingo, numa publicação do perfil de Instagram. View this […]