Pizzi diverte-se no Zoomarine com a família

Depois de se sagrar campeão pelo Benfica e conquistar a Liga das Nações pela seleção nacional, Pizzi está de férias no Algarve antes do regresso aos treinos. O jogador das águias esteve esta terça-feira no Zoomarine da Guia, em Albufeira, acompanhado da mulher e do filhos, onde passou momentos divertidos. Veja as imagens.

Esta foi a primeira visita do internacional português ao parque temático, que é uma das maiores atrações turísticas do Algarve nesta altura do ano. Pizzi e a mulher, Maria, e os dois filhos Francisco e Afonso visitaram o recém remodelado Habitat de Focas e LeõesMarinhos "Câmara de Lobos", assistiram à sempre mágica apresentação de golfinhos, visitaram o habitat de imersão Américas, onde tiveram também oportunidade de alimentar algumas das mais de 40 espécies que ali habitam, nomeadamente as Ibis Escarlate e as Caturrinhas.

Logo após visitaram o Aquário, onde puderam admirar entre muitas outras, os Dragões-Marinhos, os Tubarões do Recife, os Peixes Guitarra e, também os Ratões-Águia. E foi com estes últimos que puderam ter um breve contacto, numa sessão de alimentação que decorreu no aquário de interação.

Durante a visita, o jogador do Benfica foi abordado por vários fãs, com quem tirou fotografias e assinou autógrafos.

Mas para o final da jornada estava marcado o ponto alto. A família Pizzi esteve na lagoa azul - um espaço exclusivo, apenso ao parque temático - onde interagiu por uns breves mas memoráveis momentos com os golfinho roaz, instantes esses em que puderam sentir todas as emoções dos oceanos!

Inaugurado em 2002, o Zoomarine tem como principal missão promover o conhecimento, a preservação e a educação ambiental de uma forma divertida e apaixonada. Recebe em média 500 mil visitantes por ano, segundo dados da própria instituição, atingindo em agosto de 2014 um número recorde de visitas num dia, com mais de 8300 pessoas.